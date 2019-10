5/5

Spokojenost s volným časem s věkem klesá

Bezmála dvě třetiny (65 %) mladých lidí ve věku 11–15 let jsou spokojeny s tím, kolik volného času mají. Spokojenost však není stabilní napříč věkovými kategoriemi a postupně klesá, výrazně především u děvčat. Zatímco v 11 letech je spokojeno 75 % dívek, v devátých třídách už je to méně než polovina (48 %). Podobně to vypadá se samotnou náplní volného času. Většina dospívajících (55 %) by na způsobu, jak tráví svůj volný čas, nic neměnila. To platí spíše pro chlapce (61 %) než pro dívky (49 %).